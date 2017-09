It: l'Associazione Mondiale dei Clown contro Pennywise!

Lo scorso Aprile, quando la produzione del nuovo It era ancora in corso, l'autore Stephen King aveva rilasciato un tweet in cui affermava che i performer con le grandi scarpe e il naso rosso erano ancora adirati con lui! King infatti disse: "Mi dispiace, molti di loro sono fantastici ma i bambini sono sempre stati spaventati dai clown, non uccidete il messaggero per il messaggio!".

L'industria dei Clown professionisti (e solo a dirlo, bisogna ammettere che suona inquietante) ha sempre avuto problemi con il famoso romanzo per ovvi motivi e le rappresentazioni visive che negli anni sono state fatte non hanno di certo aiutato. Il Pennywise di Tim Curry ha influito negativamente sulla presenza dei Clown alle varie feste e di certo ora Bill Skarsgård non migliorerà la situazione!

Il presidente della WCA Associazione Mondiale dei Clown (ancora più inquietante!) Pam Moody ha rilasciato un comunicato in cui dichiara: "L'anno scorso siamo stati duramente colpiti dal caso dei Clown che hanno terrorizzato gli Stati Uniti. Purtroppo da questo punto di vista siamo totalmente esposti, perchè nessuno si sognerebbe di strumentalizzare a tal punto la figura di Babbo Natale mentre il Clown è diventato sempre di più un personaggio associato al mondo orrorifico. Tutto è iniziato con IT, ma è un personaggio di finzione fantascientifica e non ha nulla a che vedere con noi. Abbiamo dunque preparato una conferenza stampa in vista del film di prossima uscita!"

La WCA ha inoltre ricordato che l'arte del Clown è un qualcosa di cui bisogna fare tesoro e che non può morire solo perchè qualcuno con una maschera da Halloween decide di spaventare le persone, "questo non è da Clown!" ha aggiunto. Pam Moody ha chiuso il comunicato ribadendo il fatto che i bambini non dovrebbero essere esposti ai film horror!

Ovviamente ci dispiace per i chi lavora duramente e con dedizione indossando le vesti del pagliaccio, per alcuni di loro diventa una vera missione di vita. Ma, in effetti, i Clown fanno davvero paura!

