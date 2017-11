It, la Warner Bros annuncia la campagna per gli Oscar 2018!

Dopo i risultati sconvolgenti del box-office, la Warner Bros sta lanciando It ai prossimi Oscar. Il successo oltre ogni aspettativa ha coinvolto sia i critici sia il pubblico, permettendo al film di Andres Muschietti di diventare l'horror più redditizio della storia.

Allo stesso tempo, c'è da dire che il genere dell'orrore non è molto amato dai giurati dell'Academy, gli ultimi titoli di un certo peso a vincere o a prendere nomination importanti sono stati Il silenzio degli innocenti e L'esorcista, oggi al massimo ci si possono sapettare candidature al trucco o agli effetti visivi.

Il passaparola e l'apprezzamento generale di It hanno dato molto coraggio alla WB, tanto che la pellicola sarà spinta in quattordici categorie, dalle principali alle tecniche, passando per quelle attoriali, dove la Warner Bros punta su Sophia Lillis. Ecco dove potremmo trovare il nome di It nelle rinomate cinquine, comunicate a gennaio 2018:

Miglior Film

Miglior Regia

Migliore sceneggiatura non originale

Miglior attrice non protagonista - Sophia Lillis

Miglior fotografia

Migliore scenografia

Miglior montaggio

Migliori costumi

Migliori Effetti speciali

Miglior montaggio sonoro

Miglior mixing sonoro

Miglior trucco

Migliore colonna sonora

