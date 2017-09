It: la versione director's cut conterrà delle scene inedite

Il regista Andres Muschietti ha rivelato qualche dettaglio della versione homevideo del suo film It che proporrà circa quindici minuti di scene inedite contenute nella director's cut.

Il filmmaker ha spiegato: "C'è una scena grandiosa che è un po' un omaggio alla parte della trama in cui c'è il bar mitzvah di Stanley Uris e fa un discorso che va oltre tutte le aspettative... in pratica sta incolpando tutti gli adulti di Derry e ha una grande conclusione".

Tra i momenti aggiunti ci saranno anche delle versioni estese di alcuni momenti e Muschietti ha ad esempio anticipato: "La gara di sputi si evolve in qualcosa di completamente strano e irrilevante per la scena, ma è così divertente. Jack Grazer, che interpreta Eddie, fa qualcosa di completamente folle".

I fan della storia scritta da Stephen King dovranno comunque attendere piuttosto a lungo prima di rivedere sugli schermi delle proprie case il film, in arrivo a ottobre nei cinema italiani, che ha già incassato un totale di 158.7 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il primo dei due lungometraggi previsti racconterà la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. La storia sarà ambienta al presente.

It arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre 2017. Successivamente seguirà un secondo film in cui si mostrerà il Club dei Perdenti ormai adulto.

