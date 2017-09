It: la scena d'apertura è terrificante anche in versione Lego!

Il pubblico americano ha già testato con mano i brividi provocati dalla nuova versione di It. In Italia dovremo aspettare ancora qualche settimana, visto che la pellicola diretta da Andres Muschietti arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre 2017.

Mentre It continua a mietere successi al box office internazionale, Brick Force Studios si cimenta nella riproduzione della scena iniziale, quella dell'incontro tra il piccolo Georgie e Pennywise sotto la pioggia, con i mattoncini Lego. Come potete testare dal video seguente, la sequenza vi farà drizzare i capelli anche in versione Lego!

