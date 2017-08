It: la scena completa tra Pennywise e George in un video rubato!

It, l'adattamento del capolavoro di Stephen King diretto da Andres Muschietti è sempre più vicino all'uscita nelle sale e oggi arriva su Instagram la famosa scena del tombino. Nel breve filmato,diviso in 4 parti, troviamo l'inquietante scena completa, con il malvagio Pennywise (Bill Skarsgård) che avvicina il piccolo Georgie..

Hi georgie #it #pennywise #itmovie #eso #stephenking #itthemovie @jxdvn Un post condiviso da Joseph de Marcos (@josephmkai) in data: 11 Ago 2017 alle ore 00:44 PDT

Nel cast del film ci sarà il Club dei Perdenti composto da Bill Denbrough (Jaeden Lieberher) il cui fratellino Georgie è stato rapito dal clown l'autunno precedente, Richie Tozier (Finn Wolfhard), dall'ipocondriaco Eddie Kaspbrak (Jack Grazer), dal logico e preparato Boy Scout Stan Uris (Wyatt Oleff) e dal paffuto Ben Hanscom (Jeremy Ray Taylor).

Il primo dei due lungometraggi previsti racconterà la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. La storia sarà ambienta al presente. It arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre 2017. Successivamente seguirà un secondo film in cui si mostrerà il Club dei Perdenti ormai adulto.

