It: la prima foto del "perdente" Finn Wolfhard

Ha fatto la sua comparsa in rete la prima immagine della star di Stranger Things Finn Wolfhard, membro del Club dei Perdenti di It.

Dopo le prime terrificanti foto del clown Pennywise, adesso facciamo la conoscenza del personaggio di Wolfhard, il loser Richie Tozier, uno dei ragazzini impegnati a combattere la mostruosa creatura che minaccia i ragazzini di Derry, Maine.

Pennywise, ovvero il male che si presenta sotto le mentite spoglie di un clown dalle fattezze inquietanti sarà interpretato da Bill Skarsgård e secondo uno dei produttori del film è stata la scelta ideale: "Volevamo qualcuno che sapesse creare un Pennywise che riuscisse a stare in piedi da solo, come personaggio e Bill lo ha fatto in una maniera che ci ha terrorizzati". La regia è di Andres Muschietti.

