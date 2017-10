IT: la polizia si traveste da Pennywise per il New York Comic-Con!

Il New York Comic-Con è un evento di grandi dimensioni, nel 2016 sono state stimate 180.000 presenze. Per regolare e controllare la sicurezza di così tanti appassionati, il dipartimento di polizia di New York sta contando sugli sforzi di molti dei suoi dipendenti. E tra loro, pare che qualcuno abbia anche un grosso senso dell'umorismo (o senso di stragegia?): un poliziotto si è mischiato nella folla grazie al suo inquietante cosplay basato sul perfido Pennywise:

Esatto, un agente in borghese - non identificato - ha passeggiato per tutto il Comic-Con travestito dall'inquietante clown, portato attualmente nelle sale da Bill Skarsgård grazie a It. Il capo della polizia Joseph Fox ha fatto partire, dopo questa foto, l'hashtag #CosplayCops.

Si avvicina sempre di più l'uscita di IT nelle sale Italiane, mentre all'estero da ormai diverse settimane il film di Andres Muschietti tratto dal popolare romanzo di Stephen King continua a ricevere consensi positivi generando entusiasmo e puro terrore. Pubblico e critica sono già d'accordo nel promuovere l'atteso Horror come vero e proprio evento cinematografico di questo 2017. L'attesa è quasi finita, Pennywise a partire dal 19 Ottobre arriverà finalmente anche in Italia.

