It: Jaeden Lieberher rivela una scena tagliata e chi vorrebbe per il ruolo di Bill da adulto

Jaeden Lieberher interpreta nel film It il ruolo di Bill Denbrough e l'attore, intervistato da Variety, ha rivelato qualche dettaglio sulle scene tagliate dal regista Andres Muschietti dal montaggio finale.

Attenzione, non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sul film!

Jaeden ha infatti raccontato: "Avevo questa scena in cui mi arrampico alla fine sulla torre. Quando sto rincorrendo Georgie, mi arrampico e ho un confronto con Pennywise e poi dico che non ho paura di lui, che nessuno dei perdenti ha paura di lui, ed è quello il modo in cui lo sconfiggiamo. Ma hanno preso quelle battute e le hanno messe alla fine, subito dopo la nostra grande battaglia. Quindi c'era questo momento in cui Bill Skarsgård mi afferra e mi spinge verso il vuto, e dovevo indossare un'imbracatura. E' stata una scena molto difficile".

Lieberher ha inoltre rivelato che vorrebbe Ewan McGregor nel ruolo di Bill da adulto, anche se teme sia troppo vecchio per la parte.

Leggi anche:

Il primo dei due lungometraggi previsti racconterà la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. It arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre 2017. Successivamente seguirà un secondo film in cui si mostrerà il Club dei Perdenti ormai adulto.

Home News It: Jaeden Lieberher rivela una scena tagliata e...