It: invasione di clown in sala per la proiezione organizzata negli USA

La catena Alamo Drafthouse ha organizzato nella città di Austin una proiezione speciale del film It, il progetto per il grande schermo diretto dal regista Andres Muschietti tratto dal romanzo scritto da Stephen King, aperta solamente agli spettatori vestiti da clown.

In occasione dell'evento si sono presentate in sala moltissime persone in costume e altre sono arrivate per essere truccate poco prima dell'inizio della proiezione.

Ecco alcuni degli scatti apparsi online:

Hey Austin: for the next 2 hours we're having a clown party in Glass Half Full at the Lakeline @Drafthouse! Suit up and come drink with me! pic.twitter.com/CXtanoeH9k — Scott Wampler™ (@ScottWamplerBMD) September 9, 2017

CLOWNS ON CLOWNS ON CLOWNS ON CLOWNS #ITMovie pic.twitter.com/S3MYeLPJkr — Scott Wampler™ (@ScottWamplerBMD) September 9, 2017

EVEN MORE CLOWNS (with bonus shot of the TRYING TIMES team). pic.twitter.com/4uUL5SRm3p — Scott Wampler™ (@ScottWamplerBMD) September 9, 2017

We'll all float on okay. Here's a few moments from one of tonight's All-Clown @itmovieofficial Screenings. via @hlkfotos. Un post condiviso da Alamo Drafthouse Cinemas (@drafthouse) in data: 9 Set 2017 alle ore 20:09 PDT

Bill Skarsgård, interprete del malefico Pennywise, ha inoltre raccontato come si è avvicinato al ruolo dell'iconica creatura dall'aspetto di un clown: "Ho scoperto questo documentario. Spiegava che fino alla pubblicazione del romanzo non c'era una paura collettiva nei confronti dei clown... Poi è arrivato It e ha cambiato davvero il modo in cui tutti hanno considerato i clown. Se pensate ai film non c'è molto spazio per i clown paurosi fino a quel momento, poi alla fine degli anni '90 erano ovunque. Sicuramente il film non aiuterà questi poveri clown professionisti che stanno semplicemente cercando di intrattenere i ragazzi".

Il film diretto dal regista Andres Muschietti arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre e ha tra i suoi protagonisti Finn Wolfhard, Javier Botet e Nicholas Hamilton. Nel ruolo di Pennywise ci sarà questa volta Bill Skarsgård.

It è la storia di sette ragazzi di una città immaginaria del Maine traumatizzati dall'incontro durante l'infanzia con un'entità mostruosa. Diversi anni dopo gli amici ormai cresciuti si ritroveranno, pronti per affrontare la pericolosa minaccia che li tormenta da sempre.

