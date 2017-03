It: il trailer dell'adattamento di Stephen King svelato al SXSW. Ecco la descrizione

Tra le varie anteprime dell'SXSW Film Festival ve n'è stata una molto cara ai fan dell'horror. I fortunati hanno avuto la possibilità di vedere il primo trailer e una scena dell'atteso adattamento di It, con Bill Skarsgård nei panni del demoniaco clown Pennywise.

Bloody Disgusting ha diffuso in anteprima la descrizione del materiale video che farà la sua comparsa in rete nelle prossime settimane. Di seguito la descrizione delle sequenze presenti nel promo.

Il trailer si apre con un'immagine di Bill Denbrough mentre fa una barchetta di carta per il fratellino Georgie. Poi ci spostiamo all'esterno, mentre Georgie sta facendo galleggiare la sua barchetta sotto la pioggia battente. La barca finisce nella fogna e Georgie cerca di seguirla finendo contro la barriera della strada e cadendo a terra per poi rialzarsi e sporgersi dentro la fogna in cerca della barca. Mentre si protende in avanti, Pennywise appare all'improvviso prima che lo schermo diventi nero.

Successivamente ci vengono mostrati i membri del Club dei Perdenti i quali si incontrano e capiscono di aver visto tutti la stessa entità che uno di loro trova il coraggio di chiamare "Il Clown." Il cuore del trailer mostra i membri del Club intenti a guardare alcune vecchie foto con un proiettore che improvvisamente prende vita e comincia a mandare le foto a incredibile velocità. Le foto sono di Georgie e dei suoi genitori e ogni slide zoomma sulla faccia del bambino prima di mostrare la madre, il cui volto è ricoperto dai capelli. Mentre il proiettore fa scorrere le foto, i capelli si spostano dal volto della madre di Georgie e vediamo che la sua faccia, in realtà, è quella di Pennywise.

Seguono una serie di rapide immagini, in cui spicca l'indimenticabile momento in cui il sangue esce dal lavandino di Beverly per finire sulla sua faccia. C'è anche un'immagine subliminale di Pennywise che avvicina due dei bambini, ma vediamo solo le sue lunghe dita ossute che coprono lo schermo e i due ragazzini terrorizzati di fronte a lui contro il muro. Il teaser termina con Bill che entra nella sua cantina allagata in cui il fantasma di Georgie lo tormenta urlando "Stiamo tutti galleggiando qui!" prima che Pennywise si sollevi dall'acqua e lo rincorra. A quanto pare questa scena ha strappato notevoli urla al pubblico del festival texano. poi la scena diventa nera e compare la scritta IT.

