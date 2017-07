It: il sequel potrebbe entrare in lavorazione la prossima primavera

Come preannunciato, il nuovo adattamento di It diretto da Andres Muschietti sarà composto da due parti. La prima arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre, mentre la seconda potrebbe entrare in preparazione prima del previsto.

Parlando con Variety, Muschietti ha confermato che quasi certamente sarà lui a dirigere il prossimo capitolo e che il film potrebbe entrare in lavorazione la prossima primavera: "E' probabile che avremo una sceneggiatura per la seconda parte pronta a gennaio".

Il regista prosegue: "Idealmente, vorremmo iniziare la preparazione a marzo. La prima parte si concentrerà unicamente sul Club dei Perdenti da piccoli. La seconda parte tornerà a occuparsi dei personaggi 30 anni dopo, quando ormai sono adulti, ma il film conterrà dei flashback del 1989".

It 2 potrebbe arrivare nelle sale nel 2019. A breve il San Diego Comic-Con dovrebbe lanciare il nuovo terrificante trailer della prima parte.

