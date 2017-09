IT: Il regista ricorda che i bambini non dovrebbero vedere il film!

Negli Stati Uniti si prepara ad uscire in sala IT, il film di Andres Muschietti basato sull'omonimo romanzo di Stephen King. L'anteprima riunirà l'intero cast e il regista è stato interrogato sulla questione del rating R considerando che la maggior parte dei ragazzi coinvolti ha solo 14 anni.

Muschietti ha affermato: "I ragazzi lo hanno già visto, prima del montaggio finale. Non ci stavano ancora tutti gli effetti ma poi abbiamo fatto una proiezione a Toronto dove hanno potuto vederlo terminato."

Continuando sull'argomento il regista ha sottolineato che il cast del film non fa testo in termini di quanto effettivamente la pellicola possa spaventare i più giovani e ha dichiarato: "Di certo non ho pensato il film per i più piccoli, anzi, ciò che mi ha attirato al progetto è stato proprio il fatto di poterne fare una versione R-rated vicina ai toni del romanzo! Quindi nessun bambino dovrebbe vederlo, anche se...". Muschietti conclude lasciando aperta qualche possibilità, ma siamo abbastanza sicuri che nessun bambino vorrebbe veramente incontrare Pennywise andando al cinema!

IT racconta della lotta di un gruppo di ragazzini contro una creatura informe e mostruosa: It. Quando, molti anni dopo, It ricomincia a chiedere il suo tributo di sangue, gli stessi ragazzini ormai adulti abbandonano famiglia e lavoro per tornare a combatterla. Nel cast del film troviamo Bill Skarsgård nei panni di Pennywise, Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis e Nicholas Hamilton.

IT è atteso nelle sale cinematografiche il 19 Ottobre 2017!

