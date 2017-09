IT: il regista Andres Muschietti pensa già alla seconda parte del film!

IT, il nuovo film horror di Andres Muschietti (La madre) adattamento del popolare libro di Stephen King, non è ancora uscito in sala ma il regista già ha cominciato a ragionare su come gestire la seconda parte del progetto.

Durante un'intervista a Yahoo, Muschietti, ha infatti dichiarato: "Mi piacerebbe concentrarmi esclusivamente sul viaggio emotivo del gruppo di bambini. Il libro funziona meglio quando resta sul punto di vista dei Perdenti così qualsiasi cosa essi sanno su Pennywise è circondata dall'ignoto e dall'assurdo. Voglio conservare il mistero entrando in questa nuova dimensione nella seconda parte. Qui non mi sono voluto soffermare sul macroverso, la roba dimensionale, per tenermi con i piedi bene a terra. Tutto quindi sarà dal punto di vista dei ragazzi!"

Ci aspettiamo a questo punto, considerando le immense aspettative, che IT avrà vita serena al box office rendendo la seconda parte, sin da ora, uno dei film più attesi della prossima stagione.

IT racconta della lotta di un gruppo di ragazzini contro una creatura informe e mostruosa: It. Quando, molti anni dopo, It ricomincia a chiedere il suo tributo di sangue, gli stessi ragazzini ormai adulti abbandonano famiglia e lavoro per tornare a combatterla. Nel cast del film troviamo Bill Skarsgård nei panni di Pennywise, Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis e Nicholas Hamilton.

IT è atteso nelle sale cinematografiche il 19 Ottobre 2017!

