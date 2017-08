IT: il regista Andres Muschietti parla della mini-serie del 1990!

Il nuovo attesissimo adattamento del romanzo di Stephen King "IT" sta per uscire al cinema e per l'occasione è stato chiesto al regista Andres Muschietti di parlare del suo rapporto con la miniserie del 1990 che vedeva Tim Curry nei panni del temibile Pennywise!

A quanto pare Muschietti, così come molti appassionati del libro, non è rimasto soddisfatto dalla mini-serie ed ha infatti affermato: "Se devo essere sincero, non sono mai stato un fan. Non ero più un ragazzino quando è uscita nel '90 quindi il mio interesse era quasi esclusivamente dedicato al libro e al mondo di Stephen King, mentre non ero affascinato da quello creato nella mini-serie televisiva."

Il regista ha continuato esaltando però il valore di quella produzione agli occhi di chi l'ha "vissuta" da giovane: "Sono del tutto consapevole di quanto però è stata iconica per una particolare generazione. Ma allo stesso tempo bisogna riconoscere che ha avuto un certo impatto su chi all'epoca era giovanissimo e la guardava in TV o in VHS. Molte persone non ricordano nemmeno tutto, solo che sono stati spaventati dalle scene più iconiche con il clown!"

Per il nuovo film in arrivo il 19 Ottobre 2017, invece, il regista promette assoluta fedeltà verso il testo originale e tantissimi momenti di puro terrore.

IT racconta di un gruppo di ragazzini che esplorando per gioco le fogne, risvegliano da un sonno primordiale una creatura informe e mostruosa: It. Quando, molti anni dopo, It ricomincia a chiedere il suo tributo di sangue, gli stessi ragazzini, ormai adulti, abbandonano famiglia e lavoro per tornare a combatterla.

