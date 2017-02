It - il produttore annuncia: "Il film sarà vietato ai minori non accompagnati"

Cristiano Ogrisi

Sarà un duro compito per il nuovo It di confrontarsi con la miniserie del 1990 di Tommy Lee Wallace. L'adattamento del romanzo di Stephen King ha terrorizzato una generazione in maniera indimenticabile, tanto da rendere il personaggio di Pennywise una vera e propria icona dell'horror.

Il produttore della nuova trasposizione Dan Lin ha ammesso che non poteva non dare al regista Andres Muschietti la facoltà di essere più cupo, sanguinoso e spaventoso possibile per rendere omaggio al materiale di partenza, tanto da rendere il film vietato ai minori non accompagnati.

Durante un'intervista per Collider, Dan Lin ha annunciato che il film sarà R-Rated in America (vietato ai minori di 17 anni non accompagnati), affermando che una pellicola dove appare Pennywise non potrebbe essere altrimenti:

"Se stai per fare un film vietato ai minori, devi assolutamente affrontarlo come tale, devi rispettare il romanzo originale. Stiamo parlando di un clown spaventoso che uccide bambini. Quindi per forza sarà un film r-rated."

Un tempo, gli studios vedevano un film r-rated con diffidenza, perchè si pensava fosse necessario rendere la pellicola visibile a più pubblico possibile, per ottenere potenzialmente più incassi. In questo modo, però, spesso si è danneggiata l'integrità delle pellicole, soprattutto quelle basate su storie horror.

I 783 milioni incassati da Deadpool hanno mostrato che, se fatto bene, un film vietato ai minori ha la capacità di portare al botteghino grandiosi risultati. Bill Skarsgård è l'uomo chiamato a confrontarsi con la performance cult di Tim Curry, ma dalle prime immagini sembra aver ottenuto l'interesse del pubblico. Potremo vedere il risultato nelle sale cinematografiche a partire dall'8 Settembre 2017.

