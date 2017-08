It: il film tratto dal romanzo di Stephen King verrà distribuito anche in IMAX!

E' stato ufficialmente annunciato che It, l'atteso adattamento del romanzo di Stephen King, verrà distribuito anche in IMAX! Nonostante i tantissimi film tratti dai lavori di King, è difficile ricordare un progetto così tanto atteso come questo.

La Torre Nera sin dal primo trailer aveva infatti preoccupato i fan dell'opera e come volevasi dimostrare l'adattamente non è stato all'altezza dell'originale andando incontro tra l'altro ad un pesante risultato al botteghino. Per quanto riguarda invece il materiale mostrato del film diretto da Andres Muschietti, compresi i quattro minuti iniziali visionati durante le proiezioni di Annabelle 2: Creation, il consenso è praticamente unanime.

Il clown Pennywise era stato già mostrato sul piccolo schermo nella mini-serie televisiva It del 1990, qui interpretato dal mitico Tim Curry. Gli appassionati del romanzo però non sono mai stati del tutto soddisfatti del risultato, motivo in più per cui ora questa nuova versione cinematografica suscita così tanto interesse.

Il film racconta di un gruppo di ragazzini che esplorando per gioco le fogne, risvegliano da un sonno primordiale una creatura informe e mostruosa: It. Quando, molti anni dopo, It ricomincia a chiedere il suo tributo di sangue, gli stessi ragazzini, ormai adulti, abbandonano famiglia e lavoro per tornare a combatterla. Nel cast del film troviamo Bill Skarsgård nei panni di Pennywise, Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis e Nicholas Hamilton.

IT è atteso nelle sale cinematografiche il 19 Ottobre 2017!

