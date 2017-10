It, i protagonisti svelano quali attori vorrebbero nei loro ruoli "adulti"

Gli interpreti del Club dei perdenti nel film It diretto dal regista Andres Muschietti hanno rivelato i nomi degli attori che vorrebbero nel ruolo dei loro personaggi da adulti.

Nei prossimi mesi verrà infatti composto il cast del sequel in cui i protagonisti ritorneranno in azione per cercare di sconfiggere la minaccia sovrannaturale che terrorizza da secoli la città di Derry, nel Maine.

Jack Grazer vorrebbe che il suo ruolo venga affidato a Jake Gyllenhaal, Jaeden Lieberher sogna invece il premio Oscar Christian Bale per la parte di Bill Denbrough, e Jeremy Ray Taylor spera che Ben Hanscom venga interpretato da Chris Pratt. Wyatt Oleff ha ammesso: "Per me è difficile, ma io e mia madre abbiamo deciso che Joseph Gordon-Levitt sarebbe adatto... se si facesse crescere i capelli".

La preferenza di Chosen Jacobs è ricaduta su Chadwick Boseman, Finn Wolfhard considera Bill Hader assolutamente perfetto, mentre Sophia Lillis è d'accordo con il regista Andre Muschietti e vorrebbe Jessica Chastain nella parte di Beverly Marsh.

Non resta quindi che attendere per scoprire se i desideri delle giovani star verranno realizzati.

