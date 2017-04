It, i clown americani contro Pennywise: "Ci stanno rovinando"

Il trailer del film It ha ottenuto online un'incredibile accoglienza, stabilendo anche un nuovo record di visualizzazioni e condivisioni, ma non tutti sembrano felici dell'arrivo nelle sale cinematografiche, previsto in Italia il 21 settembre, dell'horror diretto da Andres Muschietti e tratto dal romanzo scritto da Stephen King.

I membri dell'organizzazione che riunisce chi lavora come clown ha ora espresso pubblicamente le proprie perplessità.

Leggi anche:

Mel Magazine ha ad esempio raccolto i commenti di Nick Kane, in arte Mr. Kane, che ha notato "una considerevole diminuzione" delle visualizzazioni sulla sua pagina di Yelp nei giorni successivi alla pubblicazione online del trailer. Il giovane di Los Angeles ha dichiarato che Hollywood sta contribuendo a rovinare il settore in cui lavora e con la mania dei clown inquietanti che giravano per le strade, lo scorso autunno, la situazione stava peggiorando ". Non appena le cose iniziano a normalizzarsi esce il trailer di It e siamo di nuovo nelle stesse condizioni di prima".

Leggi anche: Stephen King commenta il caso dei clown che terrorizzano gli USA

Guilford "Gilly" Adams, un altro clown professionista, ha ammesso: "E' una professione che sta morendo. E chi lavora nel settore e cerca di mantenersi deve accettare il fatto che è cool e considerato alla moda non amare i clown". Commentando il trailer dell'horror, Adams ha aggiunto: "Allontanerà i giovani clienti da una forma d'arte che è dolce e positiva e non è come i Kardashian o Minecraft".

Home News It, i clown americani contro Pennywise: "Ci...