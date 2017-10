It: Georgie incontra Pennywise nella nuova clip del film

Il successo ai box office internazionali di It, il film diretto da Andres Muschietti, sembra non arrestarsi, in attesa delle prime notizie relative al già annunciato sequel.

Fandango ha ora diffuso la terrificante sequenza in cui Georgie incontra il malvagio Pennywise che appare a sorpresa nel tombino in cui cade la barchetta di carta del bambino.

Ecco il video:

Leggi anche:

Da It e L'Esorcista a The Conjuring: la top 15 dei maggiori incassi horror di sempre

It: un horror spaventoso che tradisce il romanzo ma ne incarna lo spirito

It, ispirato al classico di Stephen King, racconta la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. Al momento è già in preparazione un secondo capitolo ambientato 27 anni dopo, che vedrà in azione i protagonisti ormai adulti.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News It: Georgie incontra Pennywise nella nuova clip...