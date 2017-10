IT: e se Pennywise fosse la malvagia presenza in Shining? Ecco l'intrigante teoria

Non è un segreto che tantissimi racconti e romanzi di Stephen King siano in qualche modo collegati, alcune volte direttamente, altre volte in modo molto meno evidente. It e Shining sono collegati in modo piuttosto diretto, per la presenza in entrambi - in un certo modo - di Dick Hallorann.

Interpretato da Scatman Crothers nel film di Stanley Kubrick del 1980, Hallorann è il cuoco dell'Overlook Hotel, ma in IT scopriamo che, anni prima, è stato uno dei sopravvissuti all'incendio di un night club, durante il quale ha salvato il padre di Mike Hanlon (Chosen Jacobs) grazie alla sua 'luccicanza'.

Il canale YouTube Film Theory amplia questo legame in modo interessante, fino a voler dimostrare che tutti i membri del Club dei Perdenti siano dotati della luccicanza del piccolo Danny Torrance. Se così fosse, It potrebbe essere la forza mutaforma dietro agli inquietanti eventi di Shining. Vedere per credere!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News IT: e se Pennywise fosse la malvagia presenza in...