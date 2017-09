IT: Dwayne Johhnson elogia il film horror di Andres Muschietti!

Mentre all'estero It è già uscito nelle sale cinematografiche accompagnato da un entusiasmo quasi totale, si aggiunge alla lista dei fan anche...Dwayne Johnson! La star di Jumanji: Benvenuti nella giungla e Fast & Furious 7 ha infatti rilasciato un lungo commento in cui definisce l'horror di Andres Muschietti uno dei suoi film preferiti in assoluto!

Nel messaggio The Rock elogia l'intero cast del film: "Ho visto IT due mesi fa ed è diventato subito uno dei miei preferiti di tutti i tempi. Lo metterei facilmente in top 10! Non solo ridefinisce il genere horror, ma ha una sua complessita, è brillante e spaventoso! Congratulazione al cast dei giovani ossia il Club dei Perdenti, tutte performance da capogiro! E a Bill Skarsgård che ha dato vita ad un'iconica versione di Pennywise."

Infine Johnson si riferisce direttamente al regista preannunciando una futura collaborazione: "Soprattutto voglio fare i miei complimenti al regista Andy Muschietti per aver fatto un film così potente. Andy, ce l'hai fatta alla grande! E' stato un piacere parlare con te, ci divertiremo un sacco lavorando insieme. Da grande fan dell'horror, IT è stato davvero qualcosa di speciale!"

Per adesso non sappiamo in quale progetto i due collaboreranno insieme o se veramente accadrà, l'unica certezza è che The Rock sa come aggraziarsi i suoi registi! IT intanto continua a collezionare pareri molto positivi, noi purtroppo per vederlo dovremo aspettare il 19 Ottobre 2017!

