IT di Stephen King: lo speciale video dedicato al film!

Torniamo a parlare di It, horror diretto da Andres Muschietti e tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King. Il film uscito in sala il 19 Ottobre continua a seminare terrore ed appassionare il grande pubblico confermandosi come uno dei più grandi successi al box office di questa stagione.

Il romanzo di King uscito nel 1986 è un testo a dir poco complesso e l'adattamento di questo primo lungometraggio cinematografico presenta diversi importanti cambiamenti rispetto al materiale originale. Ad esempio l'infanzia dei Perdenti e il loro incontro con la terribile creature che abita nell'immaginaria cittadina di Darry nel libro si svolgeva durante gli anni '50, Muschietti invece ha deciso di spostare l'ambientazione negli anni '80 per rendere il film più vicino all'estetica del pubblico di oggi.

Nel nuovo speciale video di Movieplayer.it esaminiamo gli elementi di forza e i punti deboli di questo particolare adattamento cinematografico anche in prospettiva dell'attesissimo sequel che vedrà il ritorno dei protagonisti ormai adulti! Ecco il video:

