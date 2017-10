IT di Stephen King: la nostra video recensione del film

La nuova videorecensione di Movieplayer.it vi parla dell'attesissimo horror It tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King. La storia era già stata adattata precedentemente per il piccolo schermo nel 1990 con Tim Curry nel ruolo del clown Pennywise. Nel nuovo film diretto da Andres Muschietti ad interpretare la spaventosa creatura sarà il giovane e talentuoso Bill Skarsgård.

IT racconta della lotta di un gruppo di ragazzini contro una creatura mostruosa soprannominata IT. Quando, molti anni dopo, IT ricomincia a chiedere il suo tributo di sangue, gli stessi ragazzini ormai adulti abbandonano famiglia e lavoro per tornare a combatterla. Nel cast del primo capitolo che tratterà l'infanzia dei protagonisti troviamo Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis e Nicholas Hamilton.

Tenendo in mente che la tartaruga non ci può aiutare, lasciamo la parola alla nostra Alessia Starace. Ecco la videorecensione!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News IT di Stephen King: la nostra video recensione...