It Comes At Night: il trailer dell'horror con Joel Edgerton

A24 ha diffuso il primo trailer ufficiale del film horror It Comes At Night, diretto da Trey Edward Shults.

Il lungometraggio ha come protagonista l'attore Joel Edgerton (Loving) e arriverà nelle sale americane il 25 agosto.

La storia seguirà quello che accade a una famiglia, mostrando un padre pronto a tutto per proteggere la moglie e il figlio da una presenza misteriosa e malvagia che li minaccia.

Fanno parte del cast anche Riley Keough, Christopher Abbott, Kelvin Harrison Jr. e Carmen Ejogo.

Ecco il trailer:

Home News It Comes At Night: il trailer dell'horror con...