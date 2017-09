It, Bill Skarsgård svela: "Una delle scene tagliate è davvero disturbante"

It sta avendo un successo strepitoso nei cinema di tutto il mondo, con commenti molto positivi da parte di pubblico e critica. I fan ora dovranno attendere molto per vedere il secondo film di Andres Muschietti che chiuderà la vicenda del Club dei Perdenti, ma intanto Bill Skarsgård, l'interprete del nuovo Pennywise, ha raccontato una delle scene tagliate dal montaggio finale del film, definendola "davvero disturbante":

"Abbiamo girato una scena che era un flashback nel 1600, prima che Pennywise diventasse il Pennywise che conosciamo tutti. Beh, la scena è davvero, davvero disturbante. Non son un clown, sono più come me stesso. Davvero disturbante, è una specie di background per capire cos'è It, o da dove viene Pennywise. Potrebbe essere utile per il secondo film. L'idea che l'entità 'It' è stata dormiente per centinaia di anni. Il flashback lavora su quest'idea."

Protagonista di It è il malvagio Pennywise, opposto ovviamente al Club dei Perdenti, composto da Beverly Marsh (Sophia Lillis), Bill Denbrough (Jaeden Lieberher) il cui fratellino Georgie è stato ucciso da It l'autunno precedente, Richie Tozier (Finn Wolfhard), dall'ipocondriaco Eddie Kaspbrak (Jack Grazer), dal logico e preparato Boy Scout Stan Uris (Wyatt Oleff) e dal paffuto Ben Hanscom (Jeremy Ray Taylor).

Il primo dei due lungometraggi previsti racconterà la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. La storia sarà ambienta al presente. It arriverà nei cinema italiani il 28 settembre 2017. Successivamente seguirà un secondo film in cui si mostrerà il Club dei Perdenti ormai adulto.

