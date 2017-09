It: annunciata la data di uscita del sequel

Finalmente New Line Cinema ha diffuso i primi dettagli riguardo al secondo capitolo di It che, forte del successo stratosferico al botteghino del primo capitolo, entrerà in produzione a breve. It 2 arriverà al cinema 6 settembre 2019. La sceneggiatura sarà firmata da Gary Dauberman, mentre Andres Muschietti tornerà dietro la macchina da presa. Il sequel di It riporterà sullo schermo i piccoli attori conosciuti nel primo capitolo, anche se la storia sarà concentrata sul Club dei Perdenti divenuto ora adulto.

Seguendo il romanzo di Stephen King, i Perdenti si sono allontanati da Derry e si sono rifatti una vita lontano ad eccezione di uno di loro, Mike Hanlon, che è rimasto in città come guardiano. Sarà proprio lui a riunire il gruppo 27 anni dopo. Andres Muschietti ha specificato che gli attori bambini saranno parte integrante del sequel e che il personaggio di Mike sarà un po' diverso dal libro.

It approderà nei cinema italiani il 19 ottobre.

