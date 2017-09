It, Andy Muschietti: "Nel sequel mi piacerebbe ci fosse Jessica Chastain"

Nel sequel di It, il film diretto da Andres Muschietti che sta registrando incassi record negli Stati Uniti e arriverà nelle sale italiane il 19 ottobre, potrebbe esserci anche Jessica Chastain.

Lo sceneggiatore Justin Kroll, durante un'intervista con il magazine Variety, ha infatti dichiarato che l'attrice è molto somigliante a Beverly, e il filmmaker ha dichiarato: "Assomiglia a Sophia Lillis, non trovate? Jessica è un'attrice meravigliosa e una grande amica, mi piacerebbe che interpretasse la parte". Muschietti, che ha collaborato con la Chastain in occasione di La madre, ha però frenato l'entusiasmo: "Ama il film e penso che se tutto andrà come dovrebbe potrebbe recitare nel sequel, ma dobbiamo ancora riuscire a realizzare questa ipotesi. Ci sono molte idee per il resto del cast a cui sto pensando, ma per ora è troppo presto per dire di quali nomi si trattano".

Nel lungometraggio in arrivo nei cinema nel 2019 ci sarà comunque spazio per il giovane cast del primo capitolo, grazie all'utilizzo di flashback, e la storia di Mike sarà più oscura rispetto al libro.

