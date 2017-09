It, Andres Muschietti: "Will Poulter ha rifiutato Pennywise perché troppo inquietante"

Dopo un'estate di difficoltà per il box office americano, le speranze degli studios sono tutte riposte in It per iniziare un ottimo autunno. Le proiezioni degli esperti sembrano regalare al film di Andres Muschietti un esordio da record. Il progetto, tratto dal famoso romanzo di Stephen King, è stato inaugurato da Cary Fukunaga, che si è allontanato dalla lavorazione nel 2015, il quale aveva già deciso l'attore che avrebbe interpretato il malvagio Pennywise: Will Poulter (Come ti spaccio la famiglia, Maze Runner - Il labirinto). Inizialmente l'attore inglese sarebbe dovuto rimanere nel cast, ma poi improvvisamente anche lui ha lasciato il progetto, e finalmente in un'intervista con Muschietti scopriamo il motivo della sua 'fuga':

"Ero molto, molto intrigato all'idea di lavorare con Will, ho sempre pensato che sarebbe stato un ottimo Pennywise. Abbiamo parlato un po', quando Cary ha lasciato il progetto. Will praticamente ha rivelato di aver perso interesse nella parte, che era troppo dark e terrificante. La sua è stata una decisione personale e la rispetto, ma non vedevo l'ora di trovare il mio Pennywise e così è andata."

Muschietti quindi ha deciso di inserire nel cast Bill Skarsgård, che eredita il ruolo da Tim Curry, la star indiscussa (e iconica) dell'adattamento tv del 1990. Skarsgard, classe 1990, ha già partecipato a diversi film e serie televisive - tra cui Hemlock Grove - ed è il figlio di Stellan Skarsgård e fratello di Alexander Skarsgård. Will Poulter non è rimasto, però, senza lavoro, visto che ha fatto parte di War Machine insieme a Brad Pitt, Tilda Swinton e Ben Kingsley, oltre che di Detroit, il nuovo film di Kathryn Bigelow.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News It, Andres Muschietti: "Will Poulter ha rifiutato...