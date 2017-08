It: Andres Muschietti svela perché non ha consultato Stephen King

Il regista Andres Muschietti ha svelato il motivo per cui non ha voluto consultarsi con Stephen King durante la realizzazione del film It, tratto dal romanzo dello scrittore.

Il filmmaker ha spiegato: "Sono davvero felice di poter realizzare un adattamento, la mia interpretazione della storia e sarei elettrizzato di incontrare Stephen King. Ma poi si arriva a un momento del processo creativo in cui consideri molto buona la tua interpretazione, e il tuo contributo alla storia, e ti sembra che non sia il caso di discutere delle idee con lo scrittore".

Muschietti ha proseguito: "Non so, sembrava come se fossi imbarazzato nel parlarne con lui. Avrebbe potuto replicare 'Le tue parole e i momenti che hai creato non funzionano', giusto?".

Il regista ha poi svelato come ha cercato il giusto interprete per la parte di Pennywise spiegando: "Stavo sperando di trovare qualcuno che mi sorprendesse. Avevo fin dall'inizio l'idea che dovesse essere qualcuno dall'aspetto un po' infantile ed è entrato in scena Bill Skarsgård. E ricordo di essere stato interessato a Will Poulter. Faceva parte di un approccio precedente, l'ho incontrato. In quel periodo non era particolarmente interessato nel realizzare il film. E la sua carriera aveva iniziato a decollare e penso che si sia un po' spaventato. Ho visto un sacco di persone ma poi ho ristretto a una lista ridotta, e Bill era in cima".

Muschietti ha dato qualche indicazione al giovane Skarsgaard ma poi c'è stata una lunga conversazione con Bill.

Il primo dei due lungometraggi previsti racconterà la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. La storia sarà ambienta al presente.

It arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre 2017. Successivamente seguirà un secondo film in cui si mostrerà il Club dei Perdenti ormai adulto.

