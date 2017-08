It, Andres Muschietti punta anche al remake di Pet Sematary

Andres Muschietti porterà a ottobre nelle sale italiane It, adattamento del capolavoro di Stephen King. Un altro successo dello scrittore americano è Cimitero vivente (Pet Sematary), trasformato in film nel 1989 grazie a Mary Lambert e diventato, negli anni, un cult. Muschietti sta promuovendo il suo nuovo lavoro, e probabilmente dirigerà anche la seconda parte di It, quella con i giovani protagonisti che si ritrovano da adulti, ma ha già adocchiato Pet Sematary come prossimo progetto sulla sua wishlist.

Leggi anche:

Durante un'intervista al Toronto Sun, il regista ha detto che vorrebbe portare nelle sale una nuova idea di Cimitero vivente, mentre la sorella Barbara Muschietti, produttrice, spera di potersene accaparrare i diritti:

"Siamo grandi fan di Pet Sematary. Se riuscissimo a ottenerlo e girarlo come vogliamo noi, sarebbe qualcosa di grosso. Vedremo, magari un giorno ci riusciremo."

I fratelli Muschietti già hanno acquisito i diritti di The Jaunt, un racconto di Stephen King uscito nel 1981. L'autore, parlando del suo Pet Sematary, disse che era "un libro orribile" perché "cadeva velocemente nell'oscurità". Come sta provando La Torre Nera, non è semplice portare i libri più forti di King nelle sale, visto che anche se finisse in vetta al box office americano, il film è segnato da recensioni pessime. Chissà che la passione dei fratelli Muschietti possa riportare gli adattamenti del maestro del brivido al livello che meritano.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News It, Andres Muschietti punta anche al remake di...