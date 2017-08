It: ad Austin delle proiezioni riservate a chi si presenterà vestito da clown

Dopo quelle di Wonder Woman riservate a un pubblico di sole donne e del cult Lo squalo in location acquatiche, ora la Alamo Drafthouse ha deciso di organizzare delle proiezioni di It aperte solamente alle persone vestite da clown.

L'evento legato all'adattamento per il piccolo schermo del romanzo scritto da Stephen King si svolgerà il 9 settembre nella città di Austin, in Texas.

Chi vorrà partecipare potrà anche avere l'opportunità di essere truccato prima dell'inizio del film, durante un party pre-show che si svolgerà un'ora e trenta minuti prima del lungometraggio e permetterà ai presenti di partecipare inoltre all'estrazione di alcuni premi esclusivi.

Il primo dei due lungometraggi previsti racconterà la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. La storia sarà ambienta al presente.

It arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre 2017. Successivamente seguirà un secondo film in cui si mostrerà il Club dei Perdenti ormai adulto.

