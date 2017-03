Isle of Dogs: Wes Anderson svela che si è ispirato ad Akira Kurosawa

Wes Anderson è attualmente al lavoro sul suo nuovo film in stop motion intitolato Isle of Dogs , in cui si racconterà la storia di un ragazzo alla ricerca del suo cane, misteriosamente scomparso.

Durante un incontro in cui è si è ripercorsa la sua carriera, il filmmaker ha recentemente svelato che il progetto è ispirato agli speciali televisivi di Ray Harryhausen che andavano in onda a Natale: "Amavo davvero quegli speciali televisivi in America. Ho sempre amato le creature nei film in stile Harryhausen, ma quelli sono stati probabilmente la cosa che mi ha spinto a dedicarmi all'animazione".

In Isle of Dogs, inoltre, dovrebbe esserci un omaggio a un inaspettato regista: "Il nuovo film è stato meno influenzato dai lungometraggi in stop motion rispetto a quanto lo è da Akira Kurosawa".

Il progetto sembra quindi forse distante da un'atmosfera più orientata alle famiglie.

Fanno parte del cast di doppiatori: Edward Norton, Bill Murray, Greta Gerwig, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Liev Schreiber, Frances McDormand, Bryan Cranston, Jeff Goldblum, F. Murray Abraham, Harvey Keitel, Akira Ito, Akira Takayama, Koyu Rankin, Courtney B. Vance e Yoko Ono. La pellicola arriverà nelle sale nel corso del 2018.

