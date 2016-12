Isle of Dogs: il concept poster del film di Wes Anderson

La scorsa settimana Wes Anderson, con l'aiuto di Edward Norton, ha diffuso un video per un campagna di beneficenza collegata al suo nuovo progetto d'animazione, Isle of Dogs . Ogni donazione di 10 dollari a Crowdrise permetterà al pubblico di partecipare al concorso e provare a vincere l'opportunità di avere la propria voce nel film.

Oltre a invitare i fan a compiere una buona azione, il video ci ha fornito anche un primo sguardo sullo stile del film in arrivo. A ribadire il concetto ci pensa adesso un primo teaser poster diffuso via Twitter il quale ci ricorda che il film, come preannunciato, sarà ambientato in Giappone.

Primer (y misterioso póster) de la nueva cinta de Wes Anderson: Isle of dogs. pic.twitter.com/GhEnkL3WwH — HELLOW (@HELLOW_LA) 29 dicembre 2016

Isle of Dogs racconta la storia di un ragazzino giapponese che va in cerca del suo cane, il quale si è smarrito. Nel cast voxale compaiono le star Edward Norton[/PEOPLE], Bill Murray, [PEOPLE=/personaggi/greta-gerwig_144145/]Greta Gerwig, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Liev Schreiber, Frances McDormand, Bryan Cranston, Jeff Goldblum, F. Murray Abraham, Harvey Keitel, Akira Ito, Akira Takayama, Koyu Rankin, Courtney B. Vance e Yoko Ono. La pellicola arriverà nelle sale nel corso del 2018.

