Iron Fist: nuove immagini della serie Marvel/Netflix

Netflix_ e Marvel hanno diffuso le nuove foto della serie Iron Fist, in arrivo sulla piattaforma streaming il 17 marzo 2017.

Iron Fist è la quarta serie Marvel ad approdare su Netflix. Protagonista dello show Finn Jones che interpreta Danny Rand, ereditiere che fa ritorno a New York dopo essere svanito nel nulla per anni. In realtà il personaggio si è recato nella mistica città di K'un-Lun, dove ha trascorso dieci anni apprendendo le arti marziali e diventano Iron Fist. Nel cast della serie troviamo anche Jessica Henwick (Colleen Wing), David Wenham (Harold Meachum), Jessica Stroup (Joy Meachum) e Tom Pelphrey (Ward Meachum).

