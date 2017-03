Il team dei Defenders ha un rapporto contrastato con i costumi. Daredevil ha impiegato buona parte della prima stagione a giustificare il costume rosso indossato da Matt Murdock, mentre Jessica Jones e Luke Cage si sono fatti beffe del look della loro controparte fumettistica. La questione costume vedrebbe in difficoltà anche Iron Fist. Lo showrunner della serie avrebbe anticipato che non vedremo tanto presto Danny Rand con indosso il costume verde e giallo.

Finora il materiale pubblicitario usato per anticipare l'arrivo di Iron Fist su Netflix ha svelato il ritorno a casa di Danny Rand (Finn Jones) mostrandolo sempre in abiti civili. Lo showrunner Scott Buck ha spiegato che nella prima stagione difficilmente il costume di Iron Fist farà la sua comparsa.

"Non c'è nessuna buona ragione per cui Danny Rand debba indossare un costume. Danny sta ancora esplorando le sue capacità, sta cercando di capire il suo ruolo. Non è ancora pronto a indossare una maschera o un costume".

Nei primi trailer pubblicati abbiamo visto Danny Rend che si copre la faccia con una bandana per celare la sua identità. Alla base del comportamento del personaggio, naturalmente, c'è una buona ragione.

"Danny non ha nessun motivo per indossare un costume, ma è noto all'opinione pubblica come milionario, così deve per forza nascondere la sua identità. Non può mostrarsi in pubblico e combattere i nemici senza essere riconosciuto. Per il personaggio questo diventerà un problema".

Iron Fist approderà su Netflix il 17 marzo.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Iron Fist non avrà un costume nella stagione 1