Iron Fist: le riprese della seconda stagione inizieranno a dicembre!

Dopo Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage, l'inizio del 2017 ha portato in scena anche Iron Fist. Le avventure di Danny Rand (Finn Jones) sono stati gli ultimi tasselli per raggiungere l'obiettivo The Defenders, la nuova serie Netflix che esordirà tra poche settimane. Rispetto ai precedenti, Iron Fist ha ricevuto critiche non positive ma è stato comunque un successo di pubblico, tanto da convincere Netflix a mettere in cantiere la seconda stagione. L'attore Sacha Dhawan ha debuttato nel ruolo di Davos a metà della prima stagione e durante un'intervista con ScreenGeek ha parlato della data di inizio riprese:

"Non si sa ancora se il mio personaggio ci sarà o meno, ma vogliono partire con la produzione già a dicembre. Con tutti i cambiamenti che ci sono nel settore, la Marvel è sempre riuscita ad adattarsi bene."

La Marvel ha appena annunciato che lo showrunner della seconda stagione sarà Raven Metzner, che sostituirà Scott Buck. I nuovi episodi di Jessica Jones e Luke Cage sono già in fase di ripresa, mentre la terza stagione di Daredevil è in fase di pre-produzione, con un arrivo previsto nel 2018.

