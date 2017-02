Iron Fist: il nuovo trailer italiano in esclusiva della serie Marvel Netflix!

Il 17 marzo debutterà su Netflix la nuova serie nata dalla collaborazione con la Marvel: Iron Fist con protagonista l'attore Finn Jones.

Dopo molti anni d'assenza dalla sua città, Danny Rand (Jones) torna a New York dopo molti anni provando a ristabilire un rapporto con il suo passato e la sua famiglia. Esperto di arti marziali e con l'abilità di evocare il potere del Pugno d'acciaio, Danny Rand combatte la criminalità nella città di New York. In esclusiva per Movieplayer.it ecco un nuovo trailer dello show:

Nel cast della serie troviamo anche Jessica Henwick (Colleen Wing), David Wenham (Harold Meachum), Jessica Stroup (Joy Meachum) e Tom Pelphrey (Ward Meachum).

La serie - composta da 13 episodi della durata di un'ora ciascuno - segue il successo delle altre serie Marvel, già disponibili sul catalogo: Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage. A seguire i quattro eroi si riuniranno nella serie The Defenders.

