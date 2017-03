Iron Fist, Finn Jones lascia Twitter dopo le polemiche sull'etnia del suo personaggio

"Sono nel bel mezzo delle riprese e devo stare concentrato sul mio personaggio senza pensare ai giudizi esterni, così ho deciso di sospendere la mia presenza su Twitter per i prossimi mesi" ha dichiarato il protagonista di Iron Fist Finn Jones. Domenica l'attore ha deciso di lasciare il social network in seguito alla polemica esplosa sull'etnia del suo personaggio.

Ecco le parole di Finn Jones: "E' bello poter discutere sui social media, specialmente quando hai la possibilità di dar voce a temi importanti. La mia intenzione originale era quella di amplificare un discorso fatto da Riz Ahmed alla House of Commons. Era un discorso articolato e importante che condividevo. Dopo averlo postato sono stato inondato da persone che mi accusavano perché secondo loro il nostro show avrebbe un sottofondo razzista. Sono impegnato politicamente e ho sempre cercato di creare un ponte contro la diversità, ma al momento sono nel mezzo delle riprese e devo restare concentrato sul mio personaggio senza essere influenzato da giudizi esterni, così ho sospeso il mio account Twitter. Sono orgoglioso del lavoro che è stato fatto nella serie e non vedo l'ora che le persone possano vederla. Abbiamo un cast vario che rappresenta i personaggi con intelligenza in una storyline progressista. Speso che le persone possano vedere Iron Fist prima di formulare giudizi. In tempi difficili come questi, dobbiamo restare uniti, coltivale la compassione e la comprensione delle differenze reciproche".

Leggi anche: The Punisher si sfoga contro Netflix, Luke Cage e Iron Fist (VIDEO)

Di seguito la querelle su Twitter nata dal post di Finn Jones che ha scatenato polemiche rabbiose. In molti vorrebbero un Iron Fist di origine asiatica, anche se nel fumetto Finn Jones è bianco.

representation is important. and here's why. https://t.co/w4rVuPtyrH — Finn Jones (@FinnJones) 5 marzo 2017

@AsyiqinHaron yes, I am for real. please don't make assumptions on our show before you have seen it. the characterization of.. — Finn Jones (@FinnJones) 5 marzo 2017

@AsyiqinHaron Danny Rand may have remained true to its source material but our show incorporates and celebrates actors from.. — Finn Jones (@FinnJones) 5 marzo 2017

@AsyiqinHaron all different backgrounds. I will go as far to say that it may be one of the most diverse shows out of the three. — Finn Jones (@FinnJones) 5 marzo 2017

@AsyiqinHaron there are a lot of characteristics in Danny which are problematic, that's the point, rather than shy away from them we.. — Finn Jones (@FinnJones) 5 marzo 2017

@AsyiqinHaron inspect them. It makes for a rich, intelligent, thought provoking show. — Finn Jones (@FinnJones) 6 marzo 2017

@AsyiqinHaron all of us making this show care about about creating a socially.. — Finn Jones (@FinnJones) 6 marzo 2017

@AsyiqinHaron progressive story whilst keeping true to the comic book fan base.. — Finn Jones (@FinnJones) 6 marzo 2017

Iron Fist arriverà su Netflix il 17 marzo. Solo allora i fan potranno dare un giudizio definitivo sull'adattamento del fumetto e sulla caratterizzazione del personaggio di Danny Rand.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Iron Fist, Finn Jones lascia Twitter dopo le...