Iron Fist: diffuse le prime recensioni. Primo passo falso per Marvel e Netflix?

Fino a oggi il connubio Marvel/ Netflix è stato sinonimo di qualità. tutte le serie ispirate agli eroi del mondo Marvel hanno trovato casa sulla piattaforma streaming destando non solo l'attenzione del grande pubblico, ma anche il plauso della critica. L'anteprima di Iron Fist, show dedicato al quarto e ultimo eroe del team dei Defenders, non sarebbe stata accolta con lo stesso entusiasmo.

A differenza degli altri show, strettamente ancori alla realtà, Iron Fist aprirebbe a un lato più mistico che muterà le dinamiche del Marvel Universe. Questo e altri aspetti della nuova serie in arrivo non hanno convinto la critica, come possiamo vedere dalle prime recensioni pubblicate che trovate di seguito.

The Hollywood Reporter

"Il suo debutto su Netflix avverrà il 17 marzo, ma Iron Fist sembra un passo indietro sotto ogni punto di vista. Una grande delusione che già nei primi sei episodi resi disponibili ai critici soffre di gravi problemi a livello narrativo, problemi che magari verrebbero abilmente ignorati se Iron Fist non dovesse fungere da ponte con l'attesa serie crossover The Defenders."

Variety

"Non c'è un elemento dello show che funzioni. Le scene d'azione mancano di brillantezza, estro e originalità. Nessuno dei piatti personaggi ci impressiona. Come storia delle origini, il racconto di Danny Rand (Finn Jones), nel modo in cui è stato reso da questo tema creativo, è eccitante come una fetta di formaggio Velveeta lasciata al sole troppo a lungo. Per veder accadere qualcosa in Iron Fist dobbiamo aspettare un sacco di tempo e la scenografia priva di ispirazione, la fotografia non proprio eccezionale, e i terribili dialoghi non riescono a distrarre lo spettatore dalla mancanza di profondità e precisione".

Den of Geek

"Ho aspettato che Iron Fist decollasse e nei primi sei episodi non l'ha fatto. Se non altro, gli sforzi di Marvel e Netflix meritano il beneficio del dubbio e spero che i prossimi sette episodi mi faranno recuperare il tempo perso. La seconda stagione di Daredevil e Luke Cage hanno presentato svolte notevoli nella seconda parte; chissà che anche Iron Fist non si riveli una macchina che impiega molto tempo a ingranare, forse la scintilla che si accende nel terzo episodio brucerà fino alla fine. Iron Fist potrebbe essere la sfortunata vittima delle elevate aspettative che accompagnano questi progetti."

IGN

"Iron Fist si rivela di fatto una soap opera in cui persone ricche, vuote e graziose ragionano di fortune, eredità e famiglia, il tutto condito di tradimenti e personaggi che sembrano emergere dalla tomba. Il dramma di un erede che reclama la sua fortuna e il suo impero potrebbe avere senso in una soap o in un dramma in costume inglese, ma in una serie intitolata Iron Fist non è il modo più eccellente di passare il tempo mentre facciano la conoscenza con l'ultimo Defender."

The Verge

"Il risultato finale è noioso, confuso e caotico per una serie incapace di mostrare la diversità e di raccontare una storia che piacerebbe ai fan dei supereroi. Manca dell'impatto di cui avrebbe disperatamente bisogno dopo il successo di Jessica Jones e Luke Cage. E questa è una vergogna. I fan temevano il peggio quando la serie è stata annunciata e tutti i loro timori si sono avverati."

