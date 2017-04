Invincible: il fumetto di Robert Kirkman diventerà un film

Seth Rogen ed Evan Goldberg si occuperanno dell'adattamento per il grande schermo del fumetto Invincible creato da Robert Kirkman, pubblicato a partire dal 2003.

L'artista ha dichiarato: "Per circa un decennio ho dovuto affrontare la domanda 'E Invincible?' mentre i fan hanno assistito alla crescita di The Walking Dead nel corso degli anni e su più mezzi di comunicazione. La risposta è stata sempre che stavamo aspettando il team giusto con cui collaborare. Quella squadra è arrivata! Gli stimati Goldberg e Rogen si sono dimostrati dei registi di alto livello con un'incredibile sguardo per degli incredibili effettivi visivi dopo aver scritto dei successi incredibili".

Kirkman ha aggiunto: "La storia non potrebbe essere in mani migliori. Con il team composto da Rogen, Goldberg e dalla Universal, sono davvero sicuro che questo sarà un altro film di supereroi che continuerà a dimostrare che si tratta di un genere vitale ed elettrizzante che continuerà a far andare nei cinema le persone per molti anni".

Tra le pagine si racconta la storia di uno studente del liceo con un lavoro part-time e una vita normale. Suo padre è però il supereroe più potente al mondo, Omni-Man. All'età di 17 anni, Mark inizia a dimostrare di avere dei superpoteri a causa delle origini extraterrestri del padre.

