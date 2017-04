Insidious: posticipata la distribuzione del quarto capitolo

I fan del franchise horror di Insidious dovranno attendere più del previsto per assistere al quarto capitolo della storia. La Universal Pictures e Sony Pictures hanno infatti annunciato che la distribuzione del film nelle sale americane è stata posticipata al 5 gennaio 2018, dopo un'iniziale programmazione prevista per il 20 ottobre.

In quella data arriverà invece nei cinema Half to Death prodotto dalla Blumhouse.

Nel quarto capitolo del thriller sovrannaturale ritornerà in scena la dottoressa Elise Rainier. La sceneggiatura è stata scritta da Leigh Whannell, Oren Peli e James Wan. La regia è stata affidata ad Adam Robitel.

In Half to death una studentessa del college rivive invece il giorno della sua morte più e più volte fino a quando scopre l'identità del suo assassino. La regia è di Christopher Landon.

