Insidious 4: rivelato il titolo ufficiale dell'horror della Blumhouse!

Nonostante una prematura dipartita alla fine del primo capitolo di Insidious, la medium Elise Rainier, interpretata da Lin Shaye, è stata presente in ogni capitolo della saga horror. Dopo aver avuto un prequel incentrato su di lei, Insidious 3 - L'Inizio, l'attrice sarà presente anche in Insidious 4. Oggi, la BBFC (British Board of Film Classification) ha annunciato che il trailer sta per uscire - probabilmente accoppiato alle copie cinematografiche di It - ma soprattutto è stato rivelato il titolo con il quale verrà mostrato al pubblico: Insidious: The Last Key. Per l'Italia il film si intitolerà Insidious - L'Ultima Chiave, come annunciato dalla pagina Facebook ufficiale del film:

Ancora non c'è alcuna certezza sulla trama del film, ma le voci parlano di un altro prequel, con protagonisti Elise e i due partner Specs e Tucker alle prese con l'Altrove. Mentre Insidious 3 - L'Inizio ci ha mostrato come Elise sia tornata a combattere i demoni dopo una pausa forzata, il Chapter 4 andrà ancora più indietro e ci mostrerà i suoi inizi. Il film ci mostrerà la famiglia di Elise nel New Mexico, con la donna decisa a trovare "l'uomo malvagio che la perseguita".

