Inhumans: una nuova sinossi della serie della Marvel

La Marvel Entertainment e la ABC hanno diffuso una nuova sinossi della serie The Inhumans, il cui è debutto è previsto per venerdì 1 settembre nelle sale IMAX con i primi due episodi degli otto previsti.

La trama rivela: "Dopo che la Famiglia Reale degli Inumani viene mandata in frantumi da un colpo militare, i protagonisti riescono a mala pena a fuggire nelle isole Hawaii dove le loro sorprendenti interazioni con il mondo lussureggiante e l'umanità intorno a loro potrebbero essere utili non solo a salvare se stessi, ma persino la stessa Terra".

Nel cast di The Inhumans troviamo Ken Leung che avrà la parte di Karnak, l'inumano in grado di scoprire i difetti in ogni cosa, dalle persone agli edifici, senza dimenticare progetti e oggetti. Il personaggio lavora come stratega per Black Bolt. Serinda Swan sarà Medusa, Anson Mount si calerà nei panni di Black Bolt e Iwan Rheon in quelli di Maximus.

Completano il cast Mike Moh (Triton), Eme Ikwuakor (Gorgon), Sonya Balmores (Auran), Isabelle Cornish (Crystal) ed Ellen Woglom.

Home News Inhumans: una nuova sinossi della serie della...