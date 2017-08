Marvel e ABC hanno diffuso un nuovo video promozionale di Inhumans, lo show sviluppato da Scott Buck che porterà sul piccolo schermo le avventure di Black Bolt (Freccia Nera), sovrano di Attilan nonché capo degli Inumani.

Il filmato svela qualche immagine inedita del dietro le quinte dell'atteso progetto tratto dai fumetti.

Tra le pagine gli Inumani sono una razza creata attraverso degli esperimenti sul popolo extraterrestre dei Kree. Progettati inizialmente come armi al servizio del governo, gli Inumani hanno poi sviluppato una loro società segreta vivendo isolati e intervenendo spesso in aiuto degli eroi Marvel. La loro creazione risale al 1965 per mano di Stan Lee e Jack Kirby, sono stati invece introdotti nel Marvel Cinematic Universe con la seconda stagione televisiva di Agents of S.H.I.E.L.D.! Per qualche anno il progetto sarebbe dovuto diventare un lungometraggio, ma nel 2016 è stato ufficialmente trasformato in una serie televisiva per rendere giustizia al suo tono corale!

Il cast di Inumani comprende Iwan Rheon nel ruolo di Maximus, Serinda Swan nella parte di Medusa, Eme Ikwuakor che sarà Gorgon e Mike Moh nei panni di Triton. Il protagonista Freccia Nera sarà invece interpretato da Anson Mount.

La serie debutterà in Italia ad Ottobre 2017.

Home News Inhumans: un nuovo video promozionale della serie