Inhumans: l'attrice Serinda Swan interpreterà Medusa

La Marvel ha annunciato che sarà Serinda Swan (Chicago Fire) a interpretare Medusa nella nuova serie Inhumans, prodotta per la ABC.

Il personaggio è la moglie di Black Bolt (Anson Mount) e ha il potere di controllare i suoi capelli come se fossero delle mani e delle dita.

Jeph Loeb, a capo della Marvel TV, ha dichiarato che l'attrice possiede l'atteggiamento regale e la personalità giusta per interpretare nel miglior dei modi Medusa. Lo showrunner Scott Buck ha inoltre aggiunto: "Ha un'eleganza regale, una grandissima forza interiore e una determinazione quasi feroce".

Lo showrunner della serie sarà Scott Buck, impegnato anche come autore e produttore. Roel Reiné sarà invece il regista delle prime due puntate che verranno proiettate per due settimane in circa 1.000 cinema IMAX prima della messa in onda in tv a settembre.

