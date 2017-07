Inhumans: la locandina realizzata per il Comic-Con

La Marvel Entertainment ha diffuso poster diThe Inhumans, la nuova serie che farà il suo debutto americano su ABC il 29 settembre e in Italia prossimamente su Fox, realizzato per il Comic-Con di San Diego.

L'immagine è stata creata dall'artista Jae Lee.

Nel cast di The Inhumans troviamo Ken Leung che avrà la parte di Karnak, l'inumano in grado di scoprire i difetti in ogni cosa, dalle persone agli edifici, senza dimenticare progetti e oggetti. Il personaggio lavora come stratega per Black Bolt. Serinda Swan sarà Medusa, Anson Mount si calerà nei panni di Black Bolt e Iwan Rheon in quelli di Maximus.

Completano il cast Mike Moh (Triton), Eme Ikwuakor (Gorgon), Sonya Balmores (Auran), Isabelle Cornish (Crystal) ed Ellen Woglom.

