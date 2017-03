Inhumans: Ken Leung interpreterà Karnak nella serie Marvel

La Marvel sta continuando a diffondere nuovi aggiornamenti sulla sua nuova serie Inhumans, che debutterà con i primi due episodi in circa 1000 sale IMAX a settembre.

L'ultimo arrivato nel cast è l'attore Ken Leung che avrà la parte di Karnak, l'inumano in grado di scoprire i difetti in ogni cosa, dalle persone agli edifici, senza dimenticare progetti e oggetti. Il personaggio lavora come stratega per Black Bolt.

Jeph Loeb, produttore esecutivo del progetto, ha dichiarato che Ken arricchirà il personaggio emanando saggezza e potere.

Lo showrunner Scott Buck ha aggiunto che l'interprete possiede le caratteristiche giuste per portare sullo schermo un personaggio così complesso.

Lo showrunner della serie sarà Scott Buck, impegnato anche come autore e produttore. Roel Reiné sarà invece il regista delle prime due puntate.

Fanno già parte del cast Serinda Swan che sarà Medusa, Anson Mount nel ruolo di Black Bolt e Iwan Rheon in quello di Maximus.

