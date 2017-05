La Marvel Entertainment ha diffuso il primo teaser dello show The Inhumans, il nuovo adattamento dei fumetti destinato al piccolo schermo.

Nel video si sente Maximus, il fratello del protagonista Black Bolt, parlare di un possibile tradimento in famiglia per ottenere la libertà per gli individui dotati di poteri sovrannaturali.

Il debutto è previsto per venerdì 1 settembre nelle sale IMAX con i primi due episodi degli otto previsti.

La trama rivela: "Dopo che la Famiglia Reale degli Inumani viene mandata in frantumi da un colpo militare, i protagonisti riescono a fuggire nelle isole Hawaii dove le loro sorprendenti interazioni con il mondo lussureggiante e l'umanità intorno a loro potrebbero essere utili non solo a salvare se stessi, ma persino la stessa Terra".

Nel cast di The Inhumans troviamo Ken Leung che avrà la parte di Karnak, l'inumano in grado di scoprire i difetti in ogni cosa, dalle persone agli edifici, senza dimenticare progetti e oggetti. Il personaggio lavora come stratega per Black Bolt. Serinda Swan sarà Medusa, Anson Mount si calerà nei panni di Black Bolt e Iwan Rheon in quelli di Maximus.

Completano il cast Mike Moh (Triton), Eme Ikwuakor (Gorgon), Sonya Balmores (Auran), Isabelle Cornish (Crystal) ed Ellen Woglom.

Home News Inhumans: il primo teaser della serie Marvel