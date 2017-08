Infinity, i film e le serie tv in catalogo ad Agosto

Patrizio Marino

Parti in vacanza con Infinity e vivi un'estate da ricordare ricca di emozioni con titoli strepitosi. I contenuti di Infinity possono seguirti ovunque sei, anche lontano dalla connessione internet, grazie alla funzione Download & Go, si possono scaricare su smartphone, tablet e pc e puoi portarli sempre con te.

Il mese di agosto inizia con Room (3 agosto) e la straordinaria storia di Jack, vivace bambino di 5 anni e sua madre, interpretata da Brie Larson (vincitrice dell'Oscar 2016 come migliore attrice protagonista): entrambi vivono intrappolati in uno spazio senza finestre di 3 metri per 3, la stanza. In loro l'idea della fuga si concretizza sempre più, fino a portarli in un posto totalmente sconosciuto: il mondo reale.

Sempre dal 3 agosto sarà disponibile Divergent, pellicola tratta dal best seller di Veronica Roth per la regia di Neil Burger con Shailene Woodley,Theo James e Kate Winslet, ambientata in un mondo futuristico dove le persone sono divise in distinte fazioni sulla base delle loro personalità. Beatrice Tris Prior (Shailene Woodley) è una divergente e non può essere inserita in nessuno dei gruppi esistenti. La protagonista deve capire perché essere diversi è così pericoloso e temibile, prima che sia troppo tardi.

È poi la volta dell'esilarante Ave, Cesare! di Joel Coen i ed Ethan Coen in cui non potrete che esser rapiti dal cast d'eccezione che recita nomi da capogiro: Scarlett Johansson, Channing Tatum, Josh Brolin, Ralph Fiennes, George Clooney. Cambio d'atmosfera con Home - A casa, con le voci di Jim Parsons, Rihanna e Jennifer Lopez, che l'11 agosto ci stupirà con l'adorabile Oh, alieno emarginato dai suoi stessi simili che stringe un'amicizia inaspettata con la ragazza Tip. Grazie al loro legame entrambi scopriranno cosa significa la parola casa.

Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 (13 agosto), sequel della famosa pellicola del 2002, racconta di come Toula e Ian si trovino ad affrontare i loro problemi coniugali, dopo aver trascurato il loro matrimonio; tutto questo quando la rivelazione di un segreto della famiglia Portokalos, radunerà insieme tutti i membri della famiglia per un nuovo e anche più grande matrimonio greco. Cake (29 agosto), film di Daniel Barnz, vede una Jennifer Aniston fuori dai soliti schemi, immersa in un ruolo difficile e drammatico, quello di Claire, donna sopravvissuta per miracolo a un terribile incidente...

Infinity Première

Con la pellicola dedicata alle famiglie Max 2 - White House Hero, entriamo nella Casa Bianca: qui Max incontra TJ, un ragazzino di 12 anni che è il figlio del presidente, mentre appartenente al genere fantasy è Kong: Skull Island dal 25 al 28 agosto in cui all'indomani del ritiro delle truppe americane dal Vietnam, due scienziati convincono Washington a finanziare una missione segreta alla scoperta di un'isola nel sud del Pacifico. Quando gli elicotteri superano la nube tempestosa che nasconde l'isola al mondo esterno, gli scienziati si imbattono in un temibile e gigantesco gorilla, venerato come un dio e chiamato Kong. La loro missione di scoperta si trasforma presto in una lotta per la sopravvivenza. La famiglia Tucci di Poveri ma ricchi torna su Infinity dal 18 al 24 agosto, mentre sempre in modalità replay (dal 4 al 10 agosto) La vita scandalosa di Lady W vede Natalie Dormer nel ruolo della controversa Lady Seymour Worsley che sposa un uomo, Sir Richard, il quale costringe la moglie a giacere con i propri amici.

Serie TV

Disponibile l'imperdibile seconda stagione di Blindspot che dal 30 agosto arriva su Infinity per incuriosirvi con misteriosi crimini. Un'affascinante giovane donna viene trovata nuda a Times Square, con il corpo completamente ricoperto di intricati tatuaggi tra i quali ne spicca uno disegnato sulla sua schiena: il nome dell'agente speciale dell'FBI Kurt Weller. Gli agenti si rendono rapidamente conto che ogni segno sul suo corpo è un crimine da risolvere, portandoli più vicino alla verità sulla sua identità e sui misteri da svelare. Seconda stagione anche per Chicago Med (9 agosto), nella quale troveremo nuovamente protagonisti i medici dell'ospedale di Chicago. La squadra di Chicago Med è sempre pronta a curare nel miglior modo possibile i propri malati, senza tralasciare le loro relazioni interpersonali. Dal 2 agosto il detective Nick Burkhardt, ultimo discendente di una famiglia di cacciatori chiamati col nome I Grimm, combatterà per la terza stagione, le creature soprannaturali grazie alla sua particolare abilità: vedere il lato oscuro delle persone che lo circondano. Dal 16 agosto sarà disponibile la serie francese La Main Blanche che narra della preziosa collaborazione tra Franck Mercoeur, capitano della polizia di Saint Nazaire e Marion Ravel, antropologa forense della sede del palazzo di giustizia di Parigi. Infine il 23 agosto sarà disponibile su Infinity Legends of Tomorrow in cui Rip Hunter ha il compito di mettere insieme un disperato gruppo di eroi e criminali con il solo scopo di fermare a Vandal Savage, pericoloso criminale che ha trascorso gli ultimi 6,000 anni tentando di annientare il mondo.

