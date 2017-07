Infinity, i film e le serie tv in catalogo a Luglio

Patrizio Marino

L'estate entra nel vivo e la programmazione di Infinity, il primo servizio di video streaming on demand, colpisce come un tuono con i nuovi titoli Infinity Première e tanti film e serie tv da vedere e rivedere anche sotto l'ombrellone grazie alla modalità download and Go.

Dal 5 luglio saranno disponibili le prime due stagioni di Chicago Fire la serie che ha come protagonisti i vigili del fuoco, la squadra di salvataggio e i paramedici della Stazione 51 di Chicago. Nessun mestiere è più logorante, pericoloso e allo stesso tempo gratificante ed entusiasmante. Nel mezzo di un divorzio, il tenente Matthew Casey cerca di fare il suo lavoro come sempre, ma non lo aiutano i continui scontri con l'esuberante Kelly Severide - ciascuno accusa l'altro della morte di un loro collega. Ma quando è il momento di agire, questi uomini sanno mettere da parte le differenze e schierarsi l'uno accanto all'altro.

Il 12 luglio approdano su Infinity tutti i nuovi episodi di Arrow, con una quinta stagione tutta da scoprire con la formazione di un nuovo Team Arrow e l'ingresso nel cast di nuovi attori come Rick Gonzalez (Wild Dog), Joe Dinicol (Ragman) e Juliana Harkavy (Dinah Drake). Nella quinta stagione anche il centesimo episodio della serie che è anche la terza parte del mega-crossover in quattro parti con Supergirl, The Flash e Legends of Tomorrow.

Il 19 luglio è il turno di The Flash con la terza stagione completa che vede il nostro protagonista Barry Allen alla presa con una realtà alternativa chiamata Flashpoint creatasi dopo avere salvato sua madre ed avere catturato l'anti-Flash Barry a causa dei cambiamenti di linee temporali. La nuova stagione include l'episodio musical Duets in cross-over con Supergirl, in cui Grant Gustin e Melissa Benoist si sono trovati a recitare dopo l'esperienza in Glee, insieme a Darren Criss, che interpreta Music Meister.

Il 26 luglio arriva Childhood's End. Una grande promessa di pace e serenità viene fatta all'intero pianeta terra, garantendo l'eliminazione di povertà, guerre e malattie. Tali garanzie vengono assicurate dai Superni, un gruppo di alieni che non hanno mai rivelato il loro vero aspetto agli esseri umani. Agiscono e parlano senza un volto, ma essendo le loro intenzioni così invitanti, vengono accettati e così l'umanità si trova in una sorta di esistenza utopica, fatta di agi e spensieratezza.

Tutto sembrerebbe perfetto, ma quando le nuove generazioni, bambini ed adolescenti, iniziano a crescere in modo strano, fuori dalla norma, sviluppando facoltà paranormali, i dubbi iniziano a venire a galla... forse che le intenzioni aliene, apparentemente nobili, non nascondano qualcosa di malvagio? La mini serie televisiva statunitense, realizzata nel 2015 da Matthew Graham e prodotta dalla Universal Cable Productions promette di darvi le risposte che cercate, insieme ai suoi protagonisti Ricky Stormgren (Mike Vogel) con sua moglie Ellie Stormgren (Daisy Betts).

Molte le novità cinematografiche, da vedere anche in ULTRA HD arriva Focus - Niente è come sembra con un brillante Will Smith nei panni di Nicky Spurgeon, truffatore esperto maestro del depistaggio.

E ancora Exodus - Dei e Re in cui Ridley Scott porta nuova linfa alla storia di Mosè (Christian Bale) e alla sua lotta contro il faraone egizio Ramses (Joel Edgerton).

Si parla d'amore in Cosa voglio di più, pellicola del regista italiano Silvio Soldini con Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher mentre Come un tuono racconta la vicenda di Luke (Ryan Gosling), stuntman motociclista e rapinatore di banche; diverso Steve Jobs film che getta lo sguardo sulla carriera e sulla vita privata dell'ex amministratore delegato di Apple, Steve Jobs.

E poi ancora il pluripremiato Taken 3 - L'ora della verità, in cui Bryan Mills, accusato ingiustamente per il brutale omicidio della moglie, si dà alla fuga braccato da implacabili agenti della CIA e dell'FBI.

Deciso cambio d'atmosfera con By the Sea il film diretto da Angelina Jolie che ha attirato l'attenzione della stampa di tutto il mondo perché interpretato dalla coppia Jolie - Pitt (all'epoca ancora sposati), insieme sullo schermo dopo 10 anni da Mr. and Mrs. Smith. In By the Sea i protagonisti sono Vanessa e Roland, un uomo e una donna in crisi matrimoniale negli anni '70 che si rifugiano nei meravigliosi paesaggi del sud della Francia dove incontrano un'altra coppia, più giovane e armoniosa che Vanessa prenderà di mira.

Infinity Première

LEGO DC Comics Super Heroes- Justice League: Cosmic Clash (dal 7 al 13 luglio), In attesa della sua controparte umana Warner Bros. Animation, DC Entertainment e LEGO Group presentano l'intera Justice League formato mattoncini gialli in un film divertente, ricco di azione per tutta la famiglia.

La vita scandalosa di Lady W (dal 14 al 20 luglio in modalità reply) in cui Natalie Dormer (Margaery Tyrell de Il trono di spade) interpreta la controversa Lady Seymour Worsley che sposa un uomo, Sir Richard, il quale non nutre altro interesse verso di lei che non sia la sua dote. Insoddisfatto della vita coniugale 'tradizionale', Sir Richard costringe la moglie a giacere con i propri amici;

Live by Night (dal 21 al 27 luglio) nuovo film da regista di Ben Affleck dopo il successo di The Town e Argo che lo vede nuovamente protagonista al fianco di Sienna Miller, Zoe Saldana, Elle Fanning e Brendan Gleeson. Basato sull'omonimo romanzo di Dennis Lehane, il film segue la storia del figlio del capitano della polizia di Boston, che nel 1920, in pieno proibizionismo, iniziò la sua scalata da piccolo ladruncolo di strada a noto temuto contrabbandiere. Nel cast di Live by Night troviamo anche Scott Eastwood, Chris Cooper, Titus Welliver, Anthony Michael Hall e Chris Messina.

Lego Batman - Il film (dal 28 luglio al 3 agosto) In questo film d'animazione irriverente e spassoso diretto da Chris McKay e basato sull'universo di Batman ma in versione LEGO, grandi cambiamenti fervono a Gotham, e se Batman vuole salvare la città dalla scalata ostile del Joker, deve abbandonare il suo spirito di giustiziere solitario, e cercare la collaborazione degli altri e forse imparare a prendersi un po' meno sul serio. Claudio Santamaria (Lo chiamavano Jeeg Robot, Romanzo criminale, Casino Royale) presta la voce a Bruce Wayne, Alessandro Sperduti (I Medici, Com'è bello far l'amore) è Robin, Geppi Cucciari (Grande, grosso e... Verdone, Belli dentro) è Barbara Gordon e Roberto Pedicini è Alfred.

